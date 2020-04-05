Вышедших на уборку могил россиян начали штрафовать за нарушение самоизоляции

Жителям Краснодарского края, вышедшим на кладбище для уборки могил, выписывают штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Пойманным за этим занятием жителям придется выплатить по 15 тысяч рублей. Также местная полиция проводит рейды по водоемам и просит рыбаков вернуться домой. В этом правоохранителям помогают отряды кубанских казаков.

Командир одной из таких дружин Олег Корещенко заявил изданию, что казаки общаются с нарушителями подчеркнуто вежливо.

«Мы предупреждаем граждан, что нужно держать самоизоляцию. Если казаки видят гражданина, говорят: "Уважаемый, будьте любезны, домой зайдите". Все в культурной форме. И дают талон, что предупредили его. В талоне написано, как держать карантин, в случае чего, куда обращаться и так далее», — отметил Корещенко.

Ранее сообщалось, что жителя Москвы увезли в полицейский участок во время прогулки с собакой во дворе дома. Мужчину посадили в полицейский автобус, а его домашний питомец остался на улице. Позже его доставили в ОВД по району Пресненский. В полиции заявили, что мужчина «долго находился на территории сквера вместе с собакой» и игнорировал замечания и предупреждения о нарушении правил режима самоизоляции.

Карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта. Жителям региона запретили покидать дома без крайней необходимости. Работу продолжают только предприятия непрерывного цикла и службы жизнеобеспечения. Сотрудникам таких предприятий необходимо оформить специальный пропуск. Также на Кубани сформированы мобильные отряды полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые проверяют причину выхода на улицу.

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