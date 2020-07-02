Россиянка засудила коммунальщиков за фекалии в квартире

Жительница Оренбурга отсудила у управляющей компании почти 95 тысяч рублей за потоп в квартире. Жилое помещение залило фекалиями из-за засора в канализационном стояке. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

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Коммунальщики не хотели брать на себя ответственность за случившееся. Представитель ответчика — ООО «Управляющая компания "Южно-Уральская"» — в ходе судебного заседания пояснил, что залитие произошло из-за того, что жильцы сами засорили канализационный стояк посторонними предметами.

Но суд встал на сторону россиянки, отметив, что обслуживать канализационный стояк должны коммунальщики, а не жильцы многоквартирного дома. Размер ущерба, нанесенного квартире, оценили в 94,69 тысячи рублей. Управляющей компании предстоит выплатить эту сумму истице.

Ранее в июне коммунальщиков засудила супруга российского артиста Михаила Ефремова. Софья Кругликова требовала возместить ущерб, нанесенный упавшими на ее машину сосульками. Согласно судебному решению, за разбитое авто коммунальщики выплатят ей 120 тысяч рублей.

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