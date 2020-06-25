Лолита потребовала лишить бывшего мужа прописки в Москве

Российская певица Лолита Милявская обратилась в Басманный суд с иском о принудительном выселении бывшего мужа Дмитрия Иванова из принадлежащей ей квартиры в Москве. Об этом адвокат поп-исполнительницы Сергей Жорин рассказал «Московскому комсомольцу».

Звезда требует лишить экс-супруга прописки, так как он больше не проживает в апартаментах и не платит за коммунальные услуги. «Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд», — пояснил Жорин.

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Адвокат уточнил, что певица не будет взыскивать с Иванова деньги, которые она была вынуждена платить за формально прописанного в квартире жильца.

4 июля 2019 года Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала Иванову всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. Иванов — пятый муж Лолиты Милявской. Они поженились в марте 2010 года.

В апреле 2020-го Иванов после окончательного разрыва с певицей подал на нее заявление в полицию. Он пояснил, что адвокат Сергей Жорин требовал в суде признать их брак фиктивным, однако сделать это не удалось. В связи с этим бывший супруг исполнительницы обратился в полицию, пояснив, что Лолита должна ответить за свои слова. Иванов напомнил, что его обвиняли и в попытках отравить певицу.

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