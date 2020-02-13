Бывший муж Лолиты давал ей опасные препараты

Адвокат российский певицы Лолиты Сергей Жорин рассказал, что бывший муж Дмитрий Иванов давал ей опасные препараты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму», — поделился юрист. Он пояснил, что планирует разбираться в этом вопросе вместе с артисткой.

В ноябре Лолита рассказала, что обнаружила переписку своего бывшего мужа с любовницей. По словам певицы, женщине 40 лет, и она была не единственной, с кем он вел переписку. Делал он это с ноутбука Лолиты, благодаря чему она смогла узнать об общении супруга с другими женщинами. Тогда Иванов обратился в полицию, заявив, что хакеры увели у него почту и слили в сеть личную переписку. Он попросил возбудить дело по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 138 («Нарушение тайны переписки») УК РФ. Полиция допросила Милявскую по делу о взломе почты ее мужа.

Дмитрий Иванов — пятый муж Лолиты. В конце октября артистка потребовала признать их брак фиктивным.

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