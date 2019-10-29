Лолита потребовала признать брак с пятым мужем фиктивным после слухов об измене

Эстрадная певица Лолита Милявская потребовала признать фиктивным брак со своим пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности», — рассказал адвокат артистки Сергей Жорин. Он пояснил, что желание его клиентки признать союз фиктивным обусловлено тем, что в деле «вскрылись определенные обстоятельства».

В начале октября издание StarHit сообщило, что причиной разрыва стала измена. Отмечалось, что еще во время отношений с Лолитой Иванов начал встречаться с косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой.

4 июля Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала ему всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. 44-летний Иванов — пятый муж 55-летней Милявской. Они поженились в марте 2010 года.

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