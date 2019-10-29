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Лолита потребовала признать брак с пятым мужем фиктивным после слухов об измене

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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Эстрадная певица Лолита Милявская потребовала признать фиктивным брак со своим пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности», — рассказал адвокат артистки Сергей Жорин. Он пояснил, что желание его клиентки признать союз фиктивным обусловлено тем, что в деле «вскрылись определенные обстоятельства».

В начале октября издание StarHit сообщило, что причиной разрыва стала измена. Отмечалось, что еще во время отношений с Лолитой Иванов начал встречаться с косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой.

4 июля Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала ему всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. 44-летний Иванов — пятый муж 55-летней Милявской. Они поженились в марте 2010 года.

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