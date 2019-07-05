«Молодой» муж Лолиты высказался о разрыве

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов высказался о расставании с женой. Его слова передает портал Stathit.

Иванов подчеркнул, что не будет предавать огласке личные переживания: «Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным».

Разрыв с Лолитой он назвал «семейной историей двух людей из крови и плоти». «Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать», — подчеркнул он.

4 июля Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с «молодым» мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг у другу. Она пожелала ему всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. 44-летний Иванов — пятый муж 55-летней Милявской. Они поженились в 2010 году.

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