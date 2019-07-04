Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Артистка отметила, что это совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу. «У меня был замечательный "молодой" муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала она.

Лолита подчеркнула, что переживала из-за расставания в течение недели, «а потом плюнула». Она заявила, что не собирается в ближайшее время «искать себе новое приключение». «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица.

Дмитрий Иванов — пятый муж Лолиты. Они поженились в марте 2010 года.

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