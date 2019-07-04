Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Русскоязычный мэр Таллина объяснил альянс с националистами
Россиян обяжут платить за реальный мусор
Член общественной палаты призвал быстрее реагировать на глумление над Россией
Российский депутат пригрозил коллеге изнасилованием и отделался замечанием
Десятки миллионов россиян переведут на электронные трудовые
Россия запротестовала из-за «японских» Курил на G20
Девушка оставила огромные чаевые официантке ради мести своему парню
В команде Зеленского ответили Путину
Новости партнеров

Лолита рассталась с пятым мужем

Перейти в «Мою Ленту»
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Артистка отметила, что это совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу. «У меня был замечательный "молодой" муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала она.

Лолита подчеркнула, что переживала из-за расставания в течение недели, «а потом плюнула». Она заявила, что не собирается в ближайшее время «искать себе новое приключение». «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица.

Дмитрий Иванов — пятый муж Лолиты. Они поженились в марте 2010 года.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лолита оценила шутку-пророчество про Крым
Лолите и Цекало припомнили пророчество о Крыме
Лолита объяснила веру российских артистов в Зеленского
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня
Фрагмент картины «Офелия»

Багровые реки

Средневековые жестокости и античные безобразия глазами писателей
12:50Сегодня

Русский актер из «Игры престолов» снимется в фильме Кристофера Нолана

15:36Сегодня

Волочкова обнаружила связь между агрессией в свой адрес и недостатком секса

15:02Сегодня

Умер актер из сериала «Она написала убийство»

Культура00:06 1 июля

Странные дела, жара, июль

Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
12:41 3 июля

Die Antwoord и Thirty Seconds to Mars выступят в Москве

14:22Сегодня

Звезда «Игры престолов» поделилась первыми фотографиями со свадьбы

13:35Сегодня

Умерла звезда «Сексуального настроения» и «Обнаженного брака»

Культура00:03 2 июля

«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»

Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
17:04 2 июля

Группа Cypress Hill приедет в Москву

11:41Сегодня

Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука гомосексуалом

11:04Сегодня

Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney

Россия
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Что привело к гибели 14 российских офицеров-подводников на «Лошарике»
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Кто служил на секретной российской подлодке
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
В Москве подросток избил ликвидатора аварии в Чернобыле
В наводнении в Иркутской области погиб еще один человек
В Кремле объяснили пользу пакта Молотова — Риббентропа
Все материалы
Мир
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
В Европе ввели бесполые фамилии
Названы сроки поставок С-400 Турции
Раскрыта роль США в перехвате танкера с нефтью для Сирии
Австралийского студента спасли из Северной Кореи
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Все материалы
Бывший СССР
Торжество несогласных
Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги
Беспорядки в Тбилиси признали попыткой свергнуть власть
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Украина ответила на требования ПАСЕ
В команде Зеленского ответили Путину
Взорвавшиеся в Минске заряды салютов оказались российскими
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Все материалы
Экономика
Зеленый рай
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Реальная виртуальность
Предприниматель из Ижевска — о том, как сделать жизнь интереснее с помощью очков
«70 процентов профессий исчезнут в следующие 10 лет»
Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы
Украина приготовилась к полному отказу от транзита российского газа
Любителей грибов и ягод успокоили
США пригрозили Китаю валютной войной
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Все материалы
Силовые структуры
«Надо строить правильные подлодки, а не всякую туфту»
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
Хорошо сидят
Икра, текила и личный бассейн: как шикуют в российских колониях богатые заключенные
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский полицейский покончил с собой на службе
Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана
«Друг на час» ударил сотрудника угрозыска бутылкой по голове и попал на видео
Участник вооруженного конфликта в российском ТЦ покаялся за стрельбу
Все материалы
Наука и техника
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Назван препятствующий развитию рака и диабета продукт
Опровергнут популярный миф о возникновении сознания
Раскрыта тайна древней библейской цивилизации
Шойгу рассказал о состоянии АС-31 «Лошарик»
Все материалы
Спорт
«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Кокорина и Мамаева отправили по этапу
Кокорину и Мамаеву подобрали колонию с футбольным полем
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Британский теннисист бросил партнершу ради 15-летней участницы Уимблдона
Титаны в трико
 
Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси»
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Офелия»Багровые реки
Средневековые жестокости и античные безобразия глазами писателей
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»
Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
Лолита рассталась с пятым мужем
Волочкова обнаружила связь между агрессией в свой адрес и недостатком секса
Умер актер из сериала «Она написала убийство»
Звезда «Игры престолов» поделилась первыми фотографиями со свадьбы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Мировой сбой соцсетей выявил скрытые знания о пользователях
Корчевников объяснился по поводу лишнего веса
Соловьев осудил Скабееву за приглашение «дурака и подлеца» Кашина в телеэфир
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Москвичам предложат экологичную одежду
Женщина вдохнула автозагар для усиления эффекта и поделилась последствиями
Футболки популярных брендов оказались опасными для здоровья
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в полупрозрачной одежде
Все материалы
Путешествия
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
В Италии проснулся вулкан и загнал туристов в море
Турист вывалился из окна и погиб в попытке сделать селфи
Россиянин опоздал на рейс и избил сотрудника авиакомпании до потери памяти
Названы самые выгодные направления для путешествий на выходные
Все материалы
Из жизни
Среди отбросов и могил
Этот город умирает без еды, денег и лекарств. Чтобы выжить, приходится грабить мертвецов
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Женщина забыла всю свою жизнь и «вернулась» в XIX век
Мужчина выпил залпом литр пива и умер
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
Мужчина согласился съесть живого геккона и умер через десять дней
Все материалы
Первый тест обновленного VW Passat
Выясняем, что изменилось в восьмом поколении легендарной модели после рестайлинга
Памяти Ли Якокки
Избранное на Моторе: семь подвигов главного автомобильного менеджера Америки
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Ford построил 700-сильную версию купе GT для трека
Ретросуперкар P72 возродил марку De Tomaso
Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии
Все материалы
Дом
Возвели в квадрат
Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Марихуановый король» присоседился к Леонардо Ди Каприо
Соседство с должниками за ЖКХ оказалось опасным
Главный тренер «Локомотива» похвалился недвижимостью за рубежом
За МКАД заметили признаки появления гетто
Все материалы