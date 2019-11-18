Лолита раскрыла размер своих заработков и расходов

Российская певица Лолита в ходе передачи «Секрет на миллион» рассказала о своих доходах и расходах.Запись шоу опубликована на YouTube-канале телеканала НТВ.

Она назвала себя «недешевой» артисткой и пояснила, что за каждое свое выступление берет от 40 тысяч евро. Сумма варьируется в зависимости от нагрузки и перелета. «Я человек, которому не так много надо, хотя много имею. Но я поэтому много имею, потому что у меня никогда не было цели иметь деньги», — отметила звезда.

Лолита добавила, что за последний месяц она потратила 100 тысяч евро. По ее словам, деньги ушли на съемки двух клипов и на два рабочих компьютера. «Я не шмоточница. У меня достаточно недвижимости, я построила дом — это все содержать очень тяжело», — призналась исполнительница.

В первой части передачи Лолита раскрыла подробности отношений и развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым. По словам певицы, их брак был неравным из-за разницы в возрасте. Артистка подчеркнула, что изначально не собиралась выходить замуж за Иванова, поскольку никто из них не испытывал ярких эмоций по поводу этих отношений.

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