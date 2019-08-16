Лолита выступила с критикой Зеленского

Певица Лолита Милявская критически отозвалась о политике президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение она выразила в комментариях к посту украинской артистки Таисии Повалий в Instagram.

«Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных" и "белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили», — написала Милявская.

Повалий в своей публикации попросила у поклонников поддержки после того, как руководство Национального дворца искусств «Украина» в Киеве отказало ей в проведении намеченного на декабрь юбилейного концерта и обвинило в провокации. Артистка не давала сольных концертов на Украине уже десять лет, но регулярно выступает в России.

‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼ Горячо любимые ПОКЛОННИКИ МОЕГО ТВОРЧЕСТВА!!! Я обращаюсь к ВАМ! Мне сейчас очень нужна ВАША ВЕРА и ВАША ЛЮБОВЬ!!! Ситуация с концертным залом "Украина" получила огласку, и мы уже дали интервью с пояснениями! От них я услышала фразу "ЛЮДИ НЕ ПОЙМУТ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ ДАТЬ КОНЦЕРТ", они назвали его ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ!!!! Так случилось, что в Нашей Стране кто угодно, только не ВЫ, в праве решать, петь мне ДЛЯ ВАС или нет!!! В связи с этим я очень ПРОШУ ВСЕХ, кто любит и ценит мое творчество, всех тех, кто готов прийти на мой ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ и хочет, чтобы я продолжала НЕСТИ СВЕТ и ПЕТЬ ДЛЯ ВАС, поставить свой ЛАЙК под данным постом в знак ЛЮБВИ и ВЕРЫ в меня!!! Я прошу ВАС, МОИ ИСКРЕННИЕ И ЧИСТЫЕ ПОКЛОННИКИ, сказать своё слово против Лжи и Несправедливости!!! Давайте #СДЕЛАЕМЭТОВМЕСТЕ !!! Всегда искренне Ваша, Таисия Повалий! #сделаемэтовместе #таисияповалий #повалий Фото опубликовано @tpovaliyofficial

Таисия Повалий объявила о приуроченном к ее 55-летию декабрьском концерте во дворце «Украина» в конце июля, после чего в продажу поступили билеты на выступление. Вскоре руководство «Украины» назвало действия певицы провокацией, опровергло договоренность с ней о концерте и потребовало прекратить продажу билетов и рекламу.

Ранее в июле Лолита Милявская рассказала прессе о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.

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