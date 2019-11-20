Лолита раскрыла переписку мужа с любовницей и навлекла на себя полицию

Певица Лолита Милявская обнаружила переписку своего мужа Дмитрия Иванова с любовницей. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде», опубликованном в среду, 20 ноября.

«Их переписка началась в середине 2017 года, так что отношения длительные. Эта дама на тот момент тоже была замужем. Переписки с другими женщинами действительно не столь долгие. Но могу сказать, что он вел достаточно бурную жизнь, пока я была на гастролях. Молодец парень, что тут скажешь: спортивная подготовка не подвела», — рассказала Лолита.

По словам певицы, любовнице Иванова 40 лет, и она была не единственной, с кем он вел переписку. Делал он это с ноутбука Лолиты, благодаря чему она смогла узнать об общении супруга с другими женщинами.

Адвокат артистки Сергей Жорин заявил, что в переписке Иванов обсуждал детали интимных встреч. Скриншоты были переданы в суд, в котором проходит бракоразводный процесс.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Иванов обратился в полицию, заявив, что хакеры увели у него почту и слили в сеть личную переписку. Он попросил возбудить дело по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 138 («Нарушение тайны переписки») УК РФ. Полиция допросила Милявскую по делу о взломе почты ее мужа.

Дмитрий Иванов — пятый муж Лолиты. В конце октября артистка потребовала признать их брак фиктивным.

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