Муж Лолиты раскрыл причины развода

Пятый муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о причинах разрыва пары, пишет издание Starhit.

Иванов заявил, что у них с женой были проблемы, которые они пытались обсудить, однако супруги «не слышали друг друга» и «не смогли сберечь чувства». «Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление», — сказал он.

Бывший муж певицы добавил, что хотел совместных детей, а Милявская — нет. «Лола говорит, ее астролог предупреждала, что нам не суждено быть вместе, просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной», — заявил также Иванов.

Мужчина утверждает, что стал встречаться с другой девушкой после того, как разъехался с женой. Но певица, не разобравшись, начала «поливать его грязью через журналистов» и отправляла ему по ночам сообщения.

Иванов заявил, что планирует «разгрести ту грязь», которая на него обрушилась, и «жить как раньше». «Время, проведенное рядом с этой яркой женщиной, навсегда останется в моей памяти», — заверил он.

В конце октября Милявская потребовала признать фиктивным ее брак с Ивановым, поскольку в деле «вскрылись определенные обстоятельства».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!