Пятый муж Лолиты подал на нее заявление в полицию

Пятый муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подал на нее заявление в полицию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

30 апреля артистка окончательно развелась с тренером по сквошу, который теперь обвиняет ее в клевете. «Это заняло семь месяцев, потому что Лолита и ее адвокат хотели признать наш брак фиктивным и лишить меня сразу всего — российского и израильского гражданства. Это дело заранее было проигрышным, но зато дало возможность пиариться на нем и поливать меня грязью в телепередачах», — рассказал Иванов.

Он пояснил, что брак в итоге не признали фиктивным. В связи с этим бывший супруг исполнительницы обратился в полицию, пояснив, что Лолита должна ответить за свои слова. Иванов напомнил, что его обвиняли и в попытках отравить певицу.

В феврале адвокат звезды Сергей Жорин рассказал, что Иванов давал Лолите опасные препараты. Он якобы говорил ей, что это БАДы для поддержания здоровья.

4 июля Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала ему всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. Иванов — пятый муж Лолиты Милявской. Они поженились в марте 2010 года.

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