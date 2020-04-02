Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о жителях Донбасса, стремящихся в Россию. Беседа с артисткой опубликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«В том, что Россия пришла, забрала Крым, развязала войну, бойню на Донбассе, Украина виновата?» — спросил исполнительницу журналист.

«А я не знаю, что это Россия сделала. У меня нет таких сведений. Люди, живущие на Донбассе, на мой вопрос "Вы хотите вернуться?" говорят "Нет. После того зверства, которое мы видели? Нет, мы хотим только в Россию". Это говорят обычные люди», — сказала Лолита.

Гордон также спросил у артистки, где берут оружие люди, которые воюют с Украиной. «А разве сейчас идет война? Вот я про нее не знаю», —ответила Лолита.

В июле 2019-го Лолита поделилась впечатлениями от увиденного в Донбассе во время гастролей.

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