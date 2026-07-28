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Силовые структуры
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14:30, 28 июля 2026 (обновлено: 14:34, 28 июля 2026)Силовые структуры

Россиянка обвинила полицейских в насилии над ней

В Королеве проверят отдел полиции после обвинений в насилии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Королеве проверят отдел полиции после обвинений в насилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, вечером 24 июля 19-летняя девушка возвращалась домой с тренировки и зашла в продуктовый магазин на Большой Комитетской. На кассе самообслуживания у нее не получилось пробить огурцы, и она обратилась за помощью к кассиру. При этом сотрудник магазина потребовала открыть сумку, так как заподозрила ее в краже алкоголя. Пострадавшая отказалась и предложила посмотреть камеры наблюдения, на это директор вызвала полицейских.

Девушка тоже сообщила в службу «112» о том, что ее против воли удерживают в магазине, и написала родителям. Прибывшие полицейские скрутили девушку и посадили в машину, не показав ей удостоверения. В автомобиле они стали оскорблять пострадавшую, утверждает она.

В отделе полиции ее вещи осмотрели, и продуктов там не оказалось. Через некоторое время задержанную поместили в изолятор, а затем один из полицейских отвел девушку на второй этаж. По пути мужчина толкал девушку об стены и на ступеньки. Согласно словам девушки, когда она упала, полицейский придавил ее всем телом.

Когда в отдел приехали родители девушки, полицейский успокоился и дал задержанной написать заявление, в котором она сообщила о насилии в участке.

Когда они спустились вниз, девушке стало плохо, ей вызвали скорую и дождались ее прямо в отделе. В травмпункте девушке диагностировали ушиб мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки. Дело по заявлению пострадавшей и ее матери возбуждено не было, сообщил канал.

По информации «Газеты.Ru», МВД России по Московской области запустило проверку ситуации в Королеве, где 19-летняя девушка обвинила полицейских в избиении и угрозах изнасилования.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в российском городе пострадали дети во дворе.

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