Россиянин застрял в поезде в районе мощного землетрясения в Японии

Российского туриста не выпускают из поезда в районе землетрясения в Японии

Российский турист застрял в поезде с другими отдыхающими в районе мощного землетрясения в Японии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что он ехал из города Саги на юго-запад страны, по направлению к Нагасаки. В момент землетрясения поезд остановился в 70 километрах от Кумамоты — города, который больше всего пострадал от удара стихии. По словам соотечественника, его и других туристов не выпускают из состава.

Находящиеся в Кумамото россияне признались, что почувствовали подземные толчки в центре города. Граждане РФ не пострадали, но многие японцы заработали травмы ног.

28 июля в районе префектуры Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Оно попало на видео.