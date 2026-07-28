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14:23, 28 июля 2026Путешествия

Россиянин застрял в поезде в районе мощного землетрясения в Японии

Российского туриста не выпускают из поезда в районе землетрясения в Японии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kyodo via Reuters

Российский турист застрял в поезде с другими отдыхающими в районе мощного землетрясения в Японии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что он ехал из города Саги на юго-запад страны, по направлению к Нагасаки. В момент землетрясения поезд остановился в 70 километрах от Кумамоты — города, который больше всего пострадал от удара стихии. По словам соотечественника, его и других туристов не выпускают из состава.

Находящиеся в Кумамото россияне признались, что почувствовали подземные толчки в центре города. Граждане РФ не пострадали, но многие японцы заработали травмы ног.

28 июля в районе префектуры Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Оно попало на видео.

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