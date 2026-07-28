Расчленившая бывшего мэра внучка вела охоту

Убившая экс-мэра Самары Тархова внучка охотилась за его дивидендами и забрала ₽500 тысяч

Расчленившая бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену внучка Екатерина Тархова вела охоту за принадлежащими ему дивидендами и забрала более полумиллиона рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Речь идет об акциях фирмы, в которой Тархов являлся соучредителем. Главный бухгалтер фирмы рассказала, что в конце декабря 2025 года обвиняемая приехала в офис в выходной день и убедила гендиректора выплатить ей дивиденды ее деда. По словам женщины, Екатерина заявила о серьезной болезни бабушки и о том, что ее увезли в Москву в сопровождении Виктора Тархова и очень много денег заплатили за эту спецперевозку.

По данным канала, для того, чтобы получить деньги, Тархова предоставила фальшивую доверенность, по которой ей и выдали наличные деньги. Спустя месяц фигурантка попросила денег и предъявила бумагу, по которой могла получать деньги вместо деда и расписываться за него.

Кроме того, выступающие по делу свидетели сообщали, что Екатерина отказывалась работать и доводила бабушку до слез, когда выпрашивала крупные суммы денег. Она оставляла своего сына в подъезде у родственников и манипулировала дедом, оплачивающим аренду ее квартиры. В 2023 году Тархов продал дом, чтобы купить для внучки квартиру, но ее не устроило жилье, которое они смогли себе позволить.

Ранее сообщалось, что по делу Екатерины Тарховой, расчленившей бывшего мэра Самары Виктора Тархова, появились новые свидетели.