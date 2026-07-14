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13:48, 14 июля 2026Силовые структуры

По делу расчленившей бывшего мэра российского города внучки появились новые свидетели

«112»: По делу расчленившей экс-мэра Самары Тархова внучки появились новые свидетели
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Альберт Дзень / РИА Новости

По делу расчленившей бывшего мэра Самары Виктора Тарховой его внучки Екатерины Тарховой появились новые свидетели. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ими оказались продавец жидкого азота Антон Круглов и сестра организатора преступления Марина Метревели.

По данным канала, обвиняемая купила у Круглов азот сразу после нового года. При помощи него она заморозила тела экс-мэра и его жены. По словам продавца, Тархова три раза приезжала к нему и каждый раз покупала по два баллона. Она говорила, что азот ей нужен для некоего шоу. Всего для заморозки тел фигурантка потратила больше 200 литров азота, который ей доставляли на такси.

Вторая свидетельница рассказала, что познакомилась с Екатериной Тарховой в 2019 году. По ее словам, девушка показалась ей приличной и порядочной, и через какое-то время после знакомства подследственная хотела устроиться к ней косметологом.

Как рассказала Марина Метревели, в Израиле Тархова пожаловалась, что якобы ее пытаются сжить со света и попросилась приютить ее. В ответ Марина предложила ей помощь своей сестры Светланы в Грузии. В итоге Екатерина с ребенком поехали в Грузию и познакомились с будущей сообщницей. По словам свидетельницы, она не знала, что ее племянник Дмитрий Метревели приезжал в Россию.

Ранее сообщалось, что Екатерина Тархова действовала в составе ОПГ, под руководством Светланы Метревели. Последняя разработала план расправы над экс-мэром и его женой. Членам своей ОПГ женщина поручила привезти отравляющее вещество в Россию и расфасовать по капсулам, а затем подложить эти капсулы к таблеткам, которые пенсионеры принимали каждый день. При этом их внучка должна была сообщать Метревели о любых изменениях в состоянии своих дедушки и бабушки.

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