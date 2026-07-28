Женщина сбросила 156 килограммов ради рождения детей

Жительница Великобритании решила похудеть после потери ребенка и сбросила 156 килограммов

Жительница Великобритании Лаура Будрявичене решила похудеть, чтобы родить детей, и сбросила 156 килограммов. О своем пути она рассказала People.

По словам Будрявичене, она боролась с лишним весом с детства. В худший период жизни она весила 238 килограммов и каждый день сталкивалась с трудностями: могла есть только лежа, не умещалась в креслах аттракционов.

Врачи говорили, что такой большой вес представляет смертельную опасность, но женщину это не пугало. Она осознала всю серьезность своего состояния только после выкидыша. Будрявичене мечтала о детях, поэтому решила изменить образ жизни.

В октябре 2020 года женщина перенесла операцию по шунтированию желудка. За первый год после вмешательства она сбросила около 127 килограммов. Затем она родила двух дочерей, а после перешла на уколы для похудения. «Моя главная победа — не цифры на весах, а мои дети, — заявила Будрявичене. — Ради детей я хочу быть максимально здоровой».

Сейчас женщина планирует удалить лишнюю кожу. Всем желающим похудеть она дала простой совет — просто начать. «Я столько времени ждала "понедельника", но, если есть мотивация — просто делайте», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Адам Джунипер похудел на 45 килограммов, чтобы вернуться к интимной жизни с возлюбленной. Секретом своего похудения он назвал рисовые хлебцы.

