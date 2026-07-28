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15:38, 28 июля 2026Россия

В России допустили ракетный удар Ирана по Украине

Депутат Чепа: Иран может нанести ракетный удар по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран может нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на танкер в Каспийском море. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

Парламентарий подчеркнул, что у Тегерана есть возможности ударить баллистическими ракетами по территории Украины.

«Мы с вами за последний год наблюдаем, как Иран на все выпады против него отвечает, на все действия, поэтому Иран точно не оставит это без внимания», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.

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