США и Израиль развернули операцию по поиску Моджтабы Хаменеи

The Times: ЦРУ и Моссад разыскивают нового верховного лидера Ирана

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и израильский «Моссад» проводят совместную операцию по поиску аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает лондонская The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, целью операции не является ликвидация верховного лидера Ирана. Разведки хотят выяснить, жив ли он, где находится и каково его состояние. Спецслужбы используют исключительно агентов на местах, так как Хаменеи с 28 февраля не пользовался электроникой.

Эксперты отмечают, что аятолла не может существовать без связи с внешним миром. ЦРУ и Моссад надеются выйти на след курьеров, передающих записки от лидера. Как пишет The Times, спецслужбы рассчитывают завербовать того, кто контактирует с Хаменеи. При этом, по данным издания, только два-три члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) знают его местонахождение.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что верховный лидер Ирана получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны в первый день бомбардировок страны США и Израилем.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Моджтаба Хаменеи выражал желание впервые выйти на публику на похоронах отца Али Хаменеи, однако служба безопасности отказала ему. «[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в некоторых частях похоронной церемонии», — отметило издание.