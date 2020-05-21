Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать», — рассказал экс-супруг певицы. Он пояснил, что врачи запретили ему много разговаривать.

Уточняется, что Иванов попал в больницу с различными травмами. Следователи предполагают, что экс-супруг артистки мог попасть в ДТП. По другой версии, на него напали неизвестные.

4 июля 2019 года Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. Она пожелала Иванову всего лучшего и заверила подписчиков, что уже не переживает из-за произошедшего. Иванов — пятый муж Лолиты Милявской. Они поженились в марте 2010 года.

В апреле Дмитрий Иванов после окончательного развода с певицей подал на нее заявление в полицию. Он пояснил, что адвокат звезды Сергей Жорин требовал в суде признать их брак фиктивным, однако сделать это не удалось. В связи с этим бывший супруг исполнительницы обратился в полицию, пояснив, что Лолита должна ответить за свои слова. Иванов напомнил, что его обвиняли и в попытках отравить певицу.

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