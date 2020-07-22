Мишустин объяснил смысл олигархов в России

Премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, передает РИА Новости.

Он объяснил, что в таком случае «в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы», то есть налоги, и этом смысле народу переходит доля от вновь возникшего богатства. По словам главы правительства, бывшего руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) в этом вопросе наведен порядок и все в нем прозрачно.

Мишустин признал, что можно долго спорить о передаче накопленного капитала или национализации, но главным все-таки остается вопрос передачи государству части средств.

Премьер назвал чрезвычайно важным утвержденные президентом России Владимиром Путиным ограничения на вывод капитала из страны. «Ведь у нас в Кипр уходило под пять процентов соответствующих соглашений о выводе дивидендов», — объяснил он.

До этого Мишустин объяснил, почему провалилась идея рывка в экономике. Он подчеркнул, что предыдущий состав правительства под руководством Дмитрия Медведева подготовил хорошую базу, но пандемия коронавируса и падение цен на нефть спутало все планы.

В результате исполнение национальных проектов от 2018 года перенесли на шесть лет — до 2030 года. При этом из целей пропало попадание России в пятерку крупнейших экономик мира.