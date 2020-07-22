Мишустин назвал причины провала рывка в экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустиин в ходе своего первого отчета в Госдуме похвалил предыдущий состав правительства, отметив, что им были созданы все предпосылки для рывка в национальной экономике, сообщает РИА Новости.

В качестве причины провала резкого роста он назвал пандемию коронавируса, повлиявшую на мировую экономику, и ставшее во многом ее следствием падение цен на нефть.

По словам Мишустина, уровень госдолга в размере 12,3 процента ВВП и объем золотовалютных резервов в 554 миллиарда долларов давали повод для надежды на изменения, но теперь из-за внешних факторов ситуация изменилась.

В результате «действий отдельных стран по наращиванию добычи нефти» на рынке сформировался дисбаланс, а волатильность финансовых и валютных рынков привела к оттоку капитала.

Кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева ушел в отставку в середине января. Через полтора месяца Россия отказалась увеличивать ограничение добычи нефть в рамках сделки с ОПЕК, и соглашение развалилось. Ситуация привела к обвальному снижению нефтяных котировок до минимумов за десятилетия. Новая сделка, вступившая в силу 1 мая, пока не позволила восстановить стоимость сырья, несмотря на беспрецедентные размеры ограничения добычи.

На фоне резкого падения доходов российским властям пришлось увеличить госдолг и пересмотреть параметры национальных проектов, в том числе отложить их реализацию на шесть лет, до 2030 года. Также из целей пропало вхождение российской экономики в пятерку крупнейших в мире.