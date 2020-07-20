В России собрались резко увеличить госдолг

Министерство финансов России собралось резко увеличить госдолг в течение ближайших пяти лет, однако не намерено поднимать его выше 20 процентов ВВП. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы, на который ссылаются «Известия».

По состоянию на 1 июля этот параметр достиг 14,8 триллиона рублей или 13 процентов, если учитывать последнюю, принятую еще до эпидемии коронавируса в России редакцию бюджета. Относительно последнего прогноза Минэкономразвития госдолг достигает 14 процентов.

Если Минфин выполнит анонсированную на текущий год программу развития, которая включает чистые четыре триллиона рублей заимствований, то долг вырастет до 17 процентов. Ранее замглавы ведомства Владимир Колычев допускал, что в 2021-м заимствования окажутся значительно выше, чем запланированные 1,6 триллиона рублей.

В пресс-службе министерства отказались отвечать по существу, что будет, если объем госдолга приблизится к максимально выставленным показателям 20 процентов от ВВП.

Между тем эксперты ожидают, что если стимулирование экономики продолжится в нынешнем режиме, то госдолг взлетит выше 20 процентов уже к концу следующего года. Как указал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, нефтяные доходы в лучшем случае вернутся к докризисному уровню к 2023 году, так что дефицит бюджета надо будет покрывать из заимствований.

В свою очередь замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов указывает, что помочь удержать госдолг на уровне 20 процентов ВВП может увеличение дефицита бюджета и завершение кризиса в 2022 году.

Ранее Колычев указывал, что потери федерального бюджета из-за пандемии коронавируса превысили триллион рублей, причем это ненефтегазовые доходы.