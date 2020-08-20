В Госдуме собрались ужесточить наказание для шумных мотоциклистов

В России собрались ужесточить наказание для мотоциклистов за превышение нормы шума. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред комитета по экологии и охране окружающей среды, автор инициативы Михаил Старшинов.

Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и значительно увеличить штраф. До какой именно суммы, не уточняется. Старшинов указал, что цифра будет «адекватной для того, чтобы поставленная задача была выполнена».

Он отметил, что нынешние меры сдерживания показали свою неэффективность и шумных мотоциклистов ничего не останавливает. Согласно нынешнему законодательству, за превышение уровня шума им грозит предупреждение или 500 рублей штрафа. Например, для владельца Harley-Davidson за 30 тысяч долларов такая сумма штрафа ничего не значит. «Зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись, он таким образом свое самолюбие потешил», — сказал парламентарий.

При этом в некоторых районах Москвы проблема стоит остро, поступает много жалоб от жителей на ревущие мотоциклы. «Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально?» — возмутился собеседник агентства.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, запрещающий опасную езду мотоциклистам и водителям мопедов. За параллельное движение с другим транспортом предлагалось штрафовать на три тысячи рублей. За лавирование между рядами штраф составит до 15 тысяч либо возможно лишение прав на срок до шести месяцев.

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