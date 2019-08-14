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Езда Путина на мотоцикле без шлема осталась без объяснений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев поездку главы государства Владимира Путина на мотоцикле без шлема во время визита в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я был в отпуске в этот момент», — пояснил Песков.

10 августа Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» и в кожаной куртке приехал на байк-шоу, которое организовал мотоклуб «Ночные волки» на горе Гасфорта под Севастополем. Компанию российскому президенту составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Путин также посмотрел спектакль «Грифон» и высоко оценил постановку. МИД Украины выразил протест из-за визита президента России на полуостров. В ведомстве назвали поездку Путина в Крым «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины.

В мае 2018 года Путин на церемонии открытия Крымского моста проехал на «КамАЗе», не пристегнувшись ремнем безопасности. В ФСБ тогда заявили, что глава государства не нарушил правил дорожного движения, поскольку поездка по мосту состоялась до его официального открытия.

Российское законодательство предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей за управление мотоциклом или мопедом без шлема, а также за езду с непристегнутым ремнем безопасности.

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