Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что поездка Путина является «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины. «Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными», — говорится в заявлении.

Украинская сторона не первый раз выражает протест после визита российских властей на полуостров, однако эти ноты Москва возвращает без рассмотрения и реакции.

Ранее 10 августа сообщалось, что российский президент за рулем мотоцикла «Урал» и в кожаной куртке приехал на байк-шоу, которое организовал мотоклуб «Ночные волки» на горе Гасфорта под Севастополем. Компанию главе государства составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Участие Путина в мероприятии назвали доказательством провала изоляции Крыма. Президент также посмотрел спектакль «Грифон» и высоко оценил постановку.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

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