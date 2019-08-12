США отреагировали на поездку Путина в Крым

Посольство США на Украине поддержало позицию украинского МИД по поводу поездки президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

Дипломаты отметили, что поездка российских властей на полуостров «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». «Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым 10 августа. За рулем мотоцикла «Урал» российский лидер вместе с главой полуострова Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым приехал на гору Гасфорта, где посетил байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки». Глава государства также посмотрел спектакль «Грифон».

Уже на следующий день, 11 августа, Киев выразил свой протест из-за поездки Путина в Крым. Подобные ноты в Москве назвали вмешательством во внутренние дела России.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru