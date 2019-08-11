В России отреагировали на протест Киева из-за визита Путина в Крым

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал вмешательством во внутренние дела России протест Украины из-за визита российского лидера Владимира Путина в Крым. Соответствующее мнение он высказал на своей странице в Facebook.

«Вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД — и совершенно справедливо — не считает нужным на него реагировать», — отметил сенатор. По его словам, эффект от подобных протестов равен «большому знаку минус».

Ранее 11 июля в украинском МИД заявили, что поездка президента России Владимира Путина на полуостров является «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Глава государства 10 августа побывал на горе Гасфорта под Севастополем, куда приехал на мотоцикле «Урал» вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым для участия в байк-шоу «Ночных Волков». После этого Путин посмотрел спектакль «Грифон» и высоко оценил постановку.

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