В Крыму ответили на заявление США по поводу визита Путина

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита Владимира Путина на полуостров. Свою позицию он высказал в комментарии RT.

По его словам, крымчанам абсолютно все равно, какое мнение по этому поводу выражается где-либо на земном шаре, поскольку визит президента в регион является внутренним делом Российской Федерации. Политик считает, что Вашингтон в очередной раз пытается поспекулировать вопросом Крыма, однако это «абсолютно пустое сотрясание воздуха».