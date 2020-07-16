В России задумали штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей

В Госдуме осенью 2020-го планируется рассмотреть законопроект, предусматривающий введение штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме. Об этом сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью «Парламентской газете».

«В московском КоАП (Кодексе об административных нарушениях — прим. «Ленты.ру») за шум ночью предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан, — отметил депутат. — Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации».

Разработанный законопроект дополняет Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд требований, в том числе о соблюдении тишины. Согласно документу, ответственность за шумных квартиросъемщиков также будет возложена на собственников, то есть штрафовать за нарушение покоя будут не арендаторов жилья, а владельцев.

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