В российской многоэтажке нашли два десятка борделей

Жители многоэтажного дома на улице Есенина в Санкт-Петербурге развернули борьбу с многочисленными салонами интимных услуг, работающими в здании. Граждане насчитали по соседству почти два десятка — 18 — борделей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, многие из салонов функционируют на протяжении нескольких лет и добиться их закрытия у жалобщиков не получается. Жители многоэтажки вынуждены лицезреть очереди из пьяных мужчин, выстраивающиеся у дверей квартир, где открыты бордели. Кроме того, им мешают шум и драки, периодически происходящие в интим-салонах.

«Постоянный шум, смех, стоны, разговоры, хлопание дверями. Оставляют бутылки, бычки на лестничной клетке. Мешают всем», — рассказала 78.ru местная жительница Анастасия. В конце апреля под окнами одного из борделей нашли голую гражданку Камеруна — впоследствии ее госпитализировали в российскую больницу с подозрением на коронавирус.

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По словам жителей дома, полиция пыталась разгонять жриц любви, но спустя некоторое время салоны вновь открывались на прежнем месте. В настоящее время правоохранители обрабатывают очередные заявления с жалобами на притоны, обосновавшиеся в здании. Сложность состоит в том, что работницы секс-индустрии просто отказываются открывать двери, когда на место приезжает участковый.

Ранее, в марте, стало известно, что в России резко сократился спрос на секс-услуги из-за пандемии коронавируса. В движении секс-работников «Серебряная роза» строят неблагоприятные прогнозы на будущее: по мнению лидера ассоциации Ирины Масловой, по окончании пандемии многие женщины потеряют работу, кроме того, упадут цены на интимные услуги.

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