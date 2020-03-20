В России упал спрос на секс-услуги из-за коронавируса

В России резко сократился спрос на секс-услуги из-за пандемии коронавируса. Как сообщает газета «Компания», речь идет о падении на 30-40 процентов.

В движении секс-работников «Серебряная роза» строят неблагоприятные прогнозы на будущее. «Если за этой истерией вокруг эпидемии последует экономический кризис, а он последует, то первыми будут терять работу женщины», — констатировала лидер движения Ирина Маслова.

Она пояснила, что часть потерявших работу могут прийти на секс-рынок, но клиентов больше не станет, значит цены упадут. «И спрос может измениться: веб-камеры, наверное, будут востребованы, может вырасти спрос на секс по телефону», — предположила Маслова. Сейчас снижения цен не наблюдается, но многие клиенты приходят в масках.

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По оценкам «Серебряной розы», на этом рынке занято порядка трех миллионов человек, годовой оборот оценивается от 800 миллиардов до триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что без работы из-за пандемии коронавируса остались проститутки из знаменитого квартала Красных фонарей в Нидерландах. Бордели временно закрыли по решению властей. Теперь работницы сферы секс-услуг решили организовать краудфандинг для того, чтобы собрать деньги в поддержку наиболее пострадавших от кризиса коллег.

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