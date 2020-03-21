Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу пресс-центра СБУ Владислава Абдулу.

В ведомстве отчитались о задержании четверых фигурантов преступной группировки, которые организовывали работу подпольных салонов. Они выбирали женщин, которые находились в трудном материальном положении и предлагали им высокооплачиваемый доход, не расскрывая деталей.

В СБУ подчеркнули, что в процессе «оформления на работу» организаторы склоняли девушек к занятию проституцией. По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в проституцию более 100 женщин.

«Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи», — отметил Абдула.

Сейчас СБУ решает вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 303 («Сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией») Уголовного кодекса Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!