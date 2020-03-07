Прилепин подтвердил информацию об убийстве Гиви украинскими спецслужбами

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин подтвердил информацию об убийстве украинскими спецслужбами командира батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Он рассказал об этом газете «Взгляд».

Прилепин рассказал, что в воинскую часть в ДНР к Гиви приходила подруга. «Не какие-то "бесчисленные женщины", как утверждают в СБУ, а конкретная подруга, которая была агентом украинских спецслужб», — пояснил писатель.

6 марта журналист Юрий Бутусов опубликовал интервью с Сугерем, заявив, что тот как сотрудник СБУ был заброшен в Донецк. Сугерей рассказал, что после убийства командира Арсения Павлова («Моторолы») Толстых боялся выходить из дома. Поэтому ему «привозили» женщин. Именно так в окружение Гиви проникла некая блондинка и заложила взрывчатку, на которой подорвался Толстых. Сугерей осуществлял прикрытие, СБУ планировала операцию два года.

Служба безопасности Украины открестилась от агента Олега Сугерея, который раскрыл подробности убийства Гиви. СБУ заявила, что Сугерей не служит и никогда не служил у них.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете, где была заложена бомба.

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