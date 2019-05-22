Суд ДНР вынес первый приговор по убийству Гиви

Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики вынес первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви». Об этом сообщается на сайте министерства государственной безопасности ДНР.

Приговор был вынесен гражданину ДНР Дмитрию Батраку, которого суд обвинил в сборе информации о местах дислокации и маршрутах военной техники, а также фото- и видеосъемке административных зданий столицы самопровозглашенной республики. По версии суда, все эти сведения он в дальнейшем передавал СБУ.

Кроме того, Батрак был приговорен за покупку и передачу сим-карт мобильного оператора республиканской связи «Феникс», которые использовались в дальнейшем при организации покушения на Михаила Толстых. Суд вынес решение приговорить Батрака за эти деяния к лишению свободы сроком 12 лет.

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Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

В феврале 2018 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что убийство Толстых связано с убийством в 2016 году комбата Арсения Павлова с позывным «Моторола». При этом он утверждал, что все причастные к этим преступлениям лица были установлены, а некоторые — задержаны. Сам Захарченко был убит в результате теракта в августе того же года.

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