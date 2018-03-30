Убитого командира батальона «Сомали» Гиви вызвали в суд

Суд в Днепропетровской области вызвал на заседание командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), которого убили в феврале 2017 года. Об этом сообщает издание «Українські Новини».

Повестку опубликовали в газете «Урядовий кур'єр». «Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 09:00», — цитирует портал уведомление.

В повестке указано, что Гиви обвиняют в создании террористической группы, подготовке и ведении агрессивной войны, а также в похищении человека.

Толстых погиб после взрыва в своем кабинете 8 февраля 2017 года.

Батальон «Сомали» участвовал в том числе в боях за донецкий аэропорт и в столкновениях под Иловайском. В 2016 году МВД Украины объявило Толстых в розыск, ему предъявляли обвинение в создании незаконных вооруженных формирований.

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