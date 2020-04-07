Французские проститутки попросили о спасении от коронавируса

Французские проститутки оказались среди тех, кто сильно пострадал от введенных в стране карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Индустрия нуждается в поддержке властей и финансовой помощи. Об том говорится в сообщении организации Fédération Parapluie Rouge, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Среди инициатив, высказанных в обращении, значится предложение установить для работников индустрии минимальный доход на время карантина. Также предлагается освободить проституток от уплаты штрафа за нарушение карантина. «В противном случае секс-работницы будут вынуждены продолжать работать, ставя под угрозу свое здоровье и здоровье клиентов», — предупредили в организации, прося о спасении.

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Ранее сообщалось, что без работы из-за пандемии коронавируса остались проститутки из знаменитого квартала Красных фонарей в Нидерландах. Бордели временно закрыли по решению властей. Теперь работницы сферы секс-услуг решили организовать краудфандинг для того, чтобы собрать деньги в поддержку наиболее пострадавших от кризиса коллег.

Пандемия отразилась и на отечественном рынка секс услуг. Спрос обрушился на 30-40 процентов. Представители индустрии прогнозируют, что с ухудшением экономической ситуации часть потерявших работу женщин придут на секс-рынок, а это повлечет падение цен.

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