Россиянин пойдет под суд за истязание соседей конским ржанием

В Нижнем Новгороде в суд поступило уголовное дело в отношении россиянина, который в течение двух лет истязал соседей громкой записью конского ржания и топота. Об этом в среду, 15 июля, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным суда, у жителя многоквартирного дома произошел конфликт с соседями. После чего он стал совершать «систематические насильственные действия», которые выражались в создании шума, превышающего предельно допустимый уровень. По данным РИА Новости, с помощью установленной в квартире акустической колонки он громко включал звукозапись конского ржания и топота. Таким образом он мстил своим соседям сверху, которые якобы шумно топали по утрам.

Соседи регулярно писали жалобы в полицию и нарушителю порядка был назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей, который он не стал оплачивать. В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). На время следствия его поместили под стражу.

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