Уголовные дела об изнасиловании и истязании россиянки возбудили после телешоу

В Республике Чувашия после телешоу возбудили уголовные дела об изнасиловании и истязании россиянки. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 19 марта в телешоу выступила девушка из деревни Три Избы, которая рассказала, что в 2010 году, когда ей было восемь лет, родной отец регулярно избивал ее, выгонял на улицу в нижнем белье и без обуви на мороз. Мужчина всячески истязал ее, хватал за волосы и бил головой об стену. Также она рассказала, что впервые вступила в половую связь в возрасте 14 лет в мае 2016 года.

После проведенной проверки по фактам изложенным в телешоу, СКР возбудил в отношении 55-летнего сельчанина уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица»). Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») в отношении 22-летнего подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура признала решения о возбуждении уголовных дел законными и обоснованными.

16 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде 33-летний местный житель подозревается в изнасиловании 20-летней девушки за долги ее знакомого.

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