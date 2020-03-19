Российская школьница отбилась от напавшего насильника в своей квартире

В Республике Тыва 13-летняя девочка отбилась от напавшего в подъезде насильника. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 17 марта школьница зашла в подъезд собственного дома и, когда открывала дверь квартиры ключом, подозреваемый напал на нее сзади. Мужчина втолкнул ребенка в помещение и запер дверь изнутри. Девочка сопротивлялась и выбежала на балкон. Там она начала громко звать на помощь. Нападавший испугался и сбежал из квартиры.

Школьница немедленно сообщила о случившемся в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Покушение на изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В тот же день подозреваемый был задержан, им оказался 19-летний местный житель. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

18 марта, сообщалось, что в Калужской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Москвы, который изнасиловал школьницу в своей машине.

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