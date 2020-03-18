Россиянина приговорили к 13 годам за изнасилование школьницы в машине

В Калужской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Москвы, который изнасиловал школьницу в своей машине. Об этом в среду, 18 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

44-летнего москвича признали виновным по статьям 135 УК РФ («Развратные действия») и 132 УК РФ («Насильственные действия в отношение малолетней»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2018 году мужчина в соцсетях совращал школьниц, отправляя девочкам 11 и 12 лет сообщения, фотографии и видеозаписи развратного характера. Тем самым он вызывал интерес к сексуальным отношениям, нарушая нормальное развитие детей.

Москвич приехал в Калужскую область и заманил одну из учениц в свою машину. Он склонял ее к действиям сексуального характера, обещая в награду мобильный телефон. После того как девочка отказалась, мужчина заблокировал двери автомобиля и, применив физическую силу, надругался над потерпевшей.

Благодаря своевременному обращению в полицию педофила оперативно задержали.

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