Педофил напал на российскую школьницу в примерочной торгового центра

В Санкт-Петербурге педофил напал на 12-летнюю школьницу в примерочной торгового центра «Галерея». Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 9 марта в правоохранительные органы обратился 39-летний местный житель — отец девочки. Он сообщил, что 8 марта неизвестный мужчина, находясь в примерочной, надругался над школьницей и скрылся.

В настоящее время полицейские ищут подозреваемого, записи с камер видеонаблюдения изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале сообщалось, что в Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе. Выяснилось, что во время поездки в переполненном салоне троллейбуса 14-летнюю ученицу трогал один из пассажиров. Когда мужчина хотел скрыться с остановки, куда он вышел вместе с группой учеников, две школьницы окружили его и не дали уйти, а педагоги вызвали полицейских.

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