Российского полицейского обвинили в совращении школьницы

В Екатеринбурге 35-летнего сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД обвинили в совращении школьницы. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Znak.com. со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

По данным следствия, полицейский обвиняется в половой связи с 12-летней девочкой в период с сентября 2019 года по февраль текущего года. Он был задержан в начале февраля, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 134 УК РФ ( «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»).

По словам Горелых, полицейский был уволен из органов после его задержания. Также была назначена проверка в отношении непосредственных руководителей обвиняемого.

5 февраля сообщалось, что московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката. Инцидент произошел в одном из домов на севере столицы. 11-летняя девочка возвращалась домой с прогулки и зашла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Там он снял штаны и начал приставать к школьнице, но та не растерялась и ударила его между ног самокатом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru