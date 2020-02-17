Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила

В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным издания, 15 февраля восемь подростков вместе с учителями ехали на выставку. Выяснилось, что во время поездки в переполненном салоне троллейбуса 14-летнюю ученицу трогал один из пассажиров. Когда мужчина хотел скрыться с остановки, куда он вышел вместе с группой учеников, две школьницы окружили его и не дали уйти, а педагоги уже вызывали полицейских.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего гражданина Киргизии, было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

5 февраля сообщалось , что московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.

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