Россиянин попытался изнасиловать первоклассницу в школьном туалете

В Таганроге 19-летний местный житель подозревается в попытке изнасилования первоклассницы в школьном туалете. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, россиянин пришел в одну из местных школ, где совершил в отношении семилетней девочки сексуальные действия. Подозреваемого задержали на месте преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Суд арестовал молодого человека, в настоящее время он находится в СИЗО.

В настоящее время выясняется, как подозреваемый проник в учебное заведение и, что способствовало нападению на ребенка.

11 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге педофил напал на 12-летнюю школьницу в примерочной торгового центра «Галерея». 9 марта в правоохранительные органы обратился 39-летний местный житель — отец девочки. Он сообщил, что 8 марта неизвестный мужчина, находясь в примерочной, надругался над школьницей и скрылся.

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