Россиянин неделю насиловал знакомую в своем доме под угрозой убийства

В Калужской области задержан 40-летний россиянин, который неделю насиловал в своем доме знакомую. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 30 марта житель Боровского района под надуманным предлогом пригласил знакомую женщину к себе в гости. Там он напал на нее и больше недели удерживал у себя в доме под угрозой убийства. Все это время он насиловал свою пленницу и избивал. 7 апреля потерпевшей удалось сбежать и она сразу же обратилась в правоохранительные органы.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»). Подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В 2013 году мужчина уже был осужден за аналогичное преступление. Он освободился в 2018 году.

7 апреля сообщалось, что в Москве задержали бомжа, который ворвался в квартиру 25-летней женщины, ограбил ее и изнасиловал.

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