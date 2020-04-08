Россиянин пойдет под суд за попытку двойного изнасилования в женском туалете

Во Владимире ранее судимый 35-летний мужчина пойдет под суд за попытку двойного изнасилования в женском туалете общежития. Об этом в среду, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ирина Минина.

По данным следствия, 27 декабря 2019 года россиянин освободился из колонии, расположенной в городе Владимире, где отбывал срок за кражу. В течение дня он активно употреблял алкоголь, а вечером вышел на улицу и увидел двух девушек, которых незаметно для них начал преследовать.

Оставаясь незамеченным, он проследовал за девушками в здание общежития, а затем и в помещение женского туалета. Там он попытался надругаться над одной из них, грозя убийством. Но жертве насильника удалось вырваться и выбежать в коридор, где она принялась звать на помощь. Обвиняемого это не остановило, и он попытался совершить действия сексуального характера в отношении второй девушки, которая так же смогла отбиться и сбежать.

Обе потерпевшие обратились в полицию. По горячим следам оперативники к вечеру следующего дня задержали мужчину. СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). На время следствия мужчину поместили под арест. Уголовное дело направлено в суд.

7 апреля сообщалось, что в Москве задержали бомжа, который ворвался в квартиру 25-летней женщины, ограбил ее и изнасиловал.

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