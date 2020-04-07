Российский полицейский приехал в гости к другу и изнасиловал его соседку

Следователи направили в суд уголовное дело 34-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции Казани (Татарстан), который обвиняется в изнасиловании 49-летней жительницы города Чебоксары (Чувашия). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по республике Чувашия.

По версии следствия, 18 ноября 2019 года казанский полицейский поехал в отпуск в Чебоксары, где в местном общежитии проживал его друг. Приятели выпили, а затем познакомились в общей секции с соседкой, которой предложили за плату сделать в их комнате уборку. Женщина согласилась, помыла полы, а мужчины в качестве благодарности пригласили ее к столу.

Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего соседка ушла к себе. Обвиняемый пришел к ней в комнату, толкнул двумя руками в грудь, повалил на кровать, ударил кулаком по лицу и изнасиловал.

После выяснения виновности в преступлении полицейского уволили со службы и арестовали.

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