В Москве бездомный ограбил и изнасиловал молодую женщину в ее квартире

В Москве задержали бомжа, который ворвался в квартиру 25-летней женщины, ограбил ее и изнасиловал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преступление совершено 6 апреля. В полицию обратилась пострадавшая, которая сообщила, что неизвестный проник в ее жилье и, угрожая ножом, похитил iPhone 11. После чего мужчина набросился на хозяйку квартиры и надругался над ней.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Размер материального ущерба оценен в 100 тысяч рублей. Полиция задержала 27-летнего подозреваемого без определенного места жительства.

19 марта сообщалось, что в Республике Тыва 13-летняя девочка отбилась от напавшего в подъезде насильника. Мужчина втолкнул ребенка в помещение и запер дверь изнутри. Девочка сопротивлялась и выбежала на балкон. Там она начала громко звать на помощь. Нападавший испугался и сбежал из квартиры. В тот же день подозреваемый был задержан, им оказался 19-летний местный житель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru